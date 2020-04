Unieuro, ecco gli sconti del 10 Aprile: offerte su smartwatch, iPhone 11 Pro e TV 4K!

Dopo aver parlato degli sconti di Pasqua di Samsung, è tempo di rituffarci nelle offerte del giorno di Unieuro, che come noto scadranno alle 23:59 di oggi.

Partendo come sempre dai televisori, segnaliamo la promozione sul Samsung Q60R QLED 4K da 49 pollici del 2019, che può essere acquistato a 529 Euro, il 47% in meno rispetto ai 999 Euro di listino. E' disponibile in offerta anche il Q80R della serie 8, sempre con pannello QLED 4K da 65 pollici di Samsung, a 999 Euro: il 50% in meno dai 1999 Euro di listino. In sconto però ci sono anche dei TV Sony, tra cui il KD-55XG8096 da 55 pollici 4K HDR, a 599 Euro, il 29% in meno dai precedenti 849 Euro.

Per quanto riguarda gli iPhone, Unieuro propone in sconto l'iPhone 11 Pro da 64 gigabyte, nelle colorazioni verde ed argento, a 1099 Euro rispetto ai 1189 Euro del listino Apple.

Interessante anche le offerte sugli smartwatch: Amazfit GTS passa a 109,90 Euro, il 15% in meno dai 129,90 Euro, ma sempre dalla società cinese c'è anche l'Amazfit GTR 52 a 109,90 Euro, il 21% in meno dai 139,90 Euro. Per quanto riguarda Garmin, invece, troviamo il Vivoactive 4 a 249,90 Euro, per un risparmio del 16% dai 299,90 euro di listino.