Unieuro, gli sconti del 22 Aprile: offerte su tanti TV, smartphone e smartwatch

Dopo aver riportato gli sconti del giorno di Mediaworld, è la volta di Unieuro. Anche l'altra catena di distribuzione, infatti, ha rinnovato le offerte di oggi, che saranno disponibili fino alle 23:59. In lista troviamo tanti prodotti d'elettronica ed informatica.

Tra i televisori, il Samsung Q60R da 65 pollici QLED 4K può essere acquistato a 749 Euro, il 55% in meno rispetto ai 1699 Euro di listino. Il QLED Q90R da 55 pollici, anch'esso 4K, invece, passa a 1299 Euro, il 51% in meno dai 2699 Euro proposti dal produttore. Il Sony KD-49XG9005 da 49 pollici, invece, può essere acquistato a 699 Euro, per uno sconto pari al 41% rispetto ai 1199 Euro precedenti.

Nella sezione smartphone, invece, troviamo il Samsung Galaxy Note 10 Lite, a 499 Euro in due colorazioni, mentre l'Oppo Reno2 con 256GB di memoria passa a 379 Euro, il 15% in meno dai 449 Euro precedenti. Fronte Huawei, il P Smart Pro da 128GB può essere acquistato a 289 Euro.

Non mancano ovviamente gli smartwatch in offerta: il Samsung Galaxy Watch Active2, con cassa da 44mm in alluminio viene scontato a 259 Euro, mentre Huawei Watch GT a 119 Euro. In quest'ultimo caso la riduzione di prezzo è ancora maggiore e tocca quota 40%.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.