Unieuro: sconti fino al 26% su 5 smartphone sotto i 250 Euro, marchi come Xiaomi e Samsung

Unieuro propone una vasta gamma di offerte interessanti anche oltre le iniziative attive nel mese corrente, come l’attuale volantino Back to School. Tra di esse, in questa occasione vedremo 5 smartphone in offerta sotto i 250 Euro, tra cui figurano anche modelli compatibili con la rete 5G: ecco i modelli interessati.

Partiamo dal più economico Xiaomi Redmi 9, dispositivo proposto a 129,99 Euro anziché 169,99 Euro e dotato di display LCD FHD+ da 6,53 pollici, SoC Mediatek Helio G80, 4 GB di memoria RAM e 64 GB di memoria interna espandibile con microSD, batteria da 5020 mAh e un comparto fotocamera caratterizzato dal setup quad-camera posteriore (13MP principale + 8MP + 5MP + 2MP) e una singola lente selfie da 8MP.

Segue dunque Samsung Galaxy A12, venduto a 159,99 Euro al posto dei 179,99 Euro di listino. Si tratta di uno smartphone con display PLS IPS da 6,5 pollici in risoluzione HD+, 64 GB di archiviazione espandibile fino a 1000 GB con microSD, 4 GB di RAM, chipset Mediatek Helio P35 octa-core a 2,35 GHz e batteria da 5000 mAh, mentre lato fotocamera figurano 4 sensori posteriori (48 MP principale + 5 MP ultra-grandangolare + 2 MP macro + 2 MP profondità) e uno frontale da 8 MP.

Altro modello interessante è Motorola moto G30 con schermo IPS LCD da 6,5 pollici e refresh rate di 90Hz, chip Qualcomm Snapdragon 662 a 2 GHz assieme a 6 GB di RAM e 128 GB di archiviazione espandibile fino a 512 GB tramite microSD, quadrupla fotocamera sul retro (64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP) e un’unica lente selfie da 13 MP, per una batteria da 5000 mAh. In questo caso, il prezzo cala da 239,90 Euro a 199,99 Euro.

Alternativa firmata dalla medesima azienda è lo smartphone Motorola Moto G50 brandizzato TIM con display IPS LCD da 6,5 pollici, chipset Qualcomm Snapdragon 480 con supporto al 5G, 4 GB di RAM, 128 GB di memoria interna espandibile con microSD, batteria da 5000 mAh e comparto fotocamera caratterizzato da tre sensori posteriori (48 MP + 5 MP macro + 2 MP profondità) e uno anteriore da 13 megapixel, il tutto per 199,99 Euro anziché 249,90 Euro.

In conclusione segnaliamo il modello Oppo A74 a 219,90 Euro anziché 299,90 Euro, dotato di chipset Qualcomm Snapdragon 662, 6 GB di memoria RAM e 128 GB di archiviazione espandibile, batteria da 5000 mAh e, lato fotocamera, singolo sensore frontale da 16 MP e quattro lenti sul retro (48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP), mentre il display è un pannello AMOLED da 6,43 pollici.

Sempre da Unieuro è possibile trovare anche un Android TV Sony 2021 al 22% in meno.