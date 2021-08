Unieuro, ultimi giorni di sconti su 3 smartphone 5G Asus, OPPO e Xiaomi

Oltre agli sconti fino al 60% su smartband e auricolari TWS in occasione del Fuoritutto Unieuro, la catena di negozi propone anche diverse offerte periodiche che, fino a mercoledì 11 agosto 2021, riguarderanno soprattutto tre smartphone 5G a marchio Asus, OPPO e Xiaomi, con tagli di prezzo fino a 200 Euro.

Tra i modelli interessati, il più economico è Oppo A74 brandizzato TIM proposto a 219,90 Euro anziché 279,90 Euro. Si tratta di un modello con chipset Qualcomm Snapdragon 480 octa-core da 2 GHz accompagnato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile tramite microSD, batteria da 5000 mAh e, per quanto riguarda il comparto fotocamera, un singolo sensore selfie da 16 MP e quattro lenti posteriori (48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP), mentre il display è un LTPS da 6,5 pollici con refresh rate a 90 Hz.

Segue dunque Xiaomi Mi 10T Lite brandizzato Vodafone a 259,90 Euro al posto dei 399,90 Euro di listino. In questo caso lo smartphone presenta il SoC Qualcomm Snapdragon 750G octa-core da 2,2 GHz assieme a 6 GB di RAM e 128 GB di archiviazione espandibile sempre con microSD. La batteria è da 4820 mAh, il display è un LCD da 6,67 pollici con refresh rate di 120 Hz e protezione Gorilla Glass 5, mentre lato fotocamera troviamo un setup quad-camera posteriore (64 MP + 8 MP + 2 MP profondità + 2 MP macro) e un sensore singolo anteriore da 16 megapixel.

Per chi volesse “puntare in alto”, infine, è disponibile anche lo smartphone ASUS ZenFone 8 Flip a 599 Euro contro i 799 Euro di listino, dotato di chipset Qualcomm Snapdragon 888 5G di fascia alta, 8 GB di RAM LPDDR5, 256 GB di memoria interna espandibile, 5000 mAh per la batteria, display AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate a 90 Hz e comparto fotocamera unico nel suo genere, in quanto si tratta di un modulo utilizzabile sia per fotografie normali che selfie, dotato di tre sensori rispettivamente da 64 MP, 12 MP e 8 MP.

Sempre da Unieuro è disponibile anche un TV Sony Bravia 4K 2021 al 23% in meno.