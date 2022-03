Unieuro, ecco gli Sconti Batticuore Apple: offerte su iPhone, Mac, AirPods ed Apple Watch

Come abbiamo avuto modo di raccontare nella giornata di ieri, Unieuro ha lanciato gli Sconti Batticuore, il nuovo volantino che sarà disponibile fino al 13 Marzo 2022. Parallelamente, sono disponibile anche gli “Sconti Batticuore Apple”, con tanti sconti su tantissimi prodotti della società di Cupertino.

iPhone 13 Pro da 128 gigabyte viene proposto a 1149 Euro, il 3% in meno rispetto ai 1189 Euro di listino. In offerta segnaliamo anche l’iPhone 12 da 128 gigabyte, che passa a 799 Euro, con un risparmio di 90 Euro rispetto agli 889 Euro precedenti: lo smartphone è disponibile in un’ampia gamma di colorazioni.

L’iMac da 24 pollici con display Retina 4.5K con chip M1 viene proposto a 1399 Euro, il 9% in meno rispetto ai 1549 Euro di listino. Il MacBook Pro da 14 pollici, con il chip M1 Pro 8-core e GPU 14-core, invece, passa a 2099 Euro, l’11% in meno dai 2369 Euro precedenti. Tornando ai modelli più datati, il MacBook Air da 13 pollici con chip M1, SSD da 256 gigabyte ed 8 gigabyte di RAM invece passa a 999 Euro, il 13% in meno dai 1159 Euro di listino.

Fronte Apple Watch, l’Apple Watch SE GPS Only con cassa da 44mm, che passa a 299 Euro, 40 Euro in meno dai 339 Euro di listino. L’Apple Watch SE GPS Only da 40mm, invece, è disponibile a 269 Euro, dai 309 Euro di listino.

Infine, le AirPods di seconda generazione passa a 109,99 Euro, 40 Euro in meno dai 149,99 Euro precedenti.