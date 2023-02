Unieuro, Sconti di Carnevale Apple: offerte su iPhone, iPad, MacBook ed Apple Watch

Mentre si rinnovano le offerte solo online di Unieuro, partono anche gli Sconti di Carnevale su tanti prodotti a marchio Apple. Fino al 16 Febbraio 2023 è possibile goder di riduzioni importanti su iPhone, iPad, MacBook ed Apple Watch.

iPhone 14 Plus da 128 gigabyte ad esempio è disponibile a 1069 Euro, il 9% n meno dai 1179 Euro di listino, e gli utenti possono scegliere tra un’ampia gamma di colorazioni.

In sconto troviamo anche Apple Watch Seres 8 GPS Only, nella versione con cassa in alluminio da 45mm, che passa a 469 Euro, con un risparmio del 14% dai 549 Euro di listino, mentre la variante da 41mm è disponibile a 429 Euro. In offerta segnaliamo anche Apple Watch SE GPS Only con cassa da 44mm a 299 Euro, il 14% in meno dai 349 Euro di listino.

Il MacBook Air da 13 pollici con chip M2 ed SSD da 256 gigabyte invece passa a 1349 Euro: in questo caso la riduzione è del 12% dai 1549 Euro di listino.

Tra gli iPad segnaliamo l’iPad Air da 10,9 pollici WiFi Only con 64 gigabyte di storage a 649 Euro, il 17% in meno dai 789 Euro di listino, mentre la smart keyboard per l’iPad di nona generazione viene proposta a 165 Euro.

La lista completa degli Sconti di Carnevale Apple può essere consultata direttamente attraverso la pagina dedicata.