Unieuro: quanti sconti su computer portatili HP e Lenovo, fino 220 Euro in meno

La combinazione del volantino “Passione Casa” con lo “Speciale Lenovo” da Unieuro permette di trovare, ancora per qualche giorno, molti computer portatili di fascia medio-alta in sconto. Vediamo quali sono i modelli più interessanti del momento, per marchi come la detta Lenovo e anche HP.

Il primo modello in ordine di prezzo e del marchio HP è HP 15s-fq1000nl, in cui figura un display Full HD da 15.6 pollici, una CPU Intel Core i7-1065G7 assieme a scheda grafica integrata sempre a firma Intel, per 16 GB di RAM e SSD da 512 GB. Questo laptop è disponibile a 799,90 Euro anziché 899,99 Euro.

Segue HP 340s G7 scontato del 15% a 868 Euro anziché 1.029 Euro. Le specifiche tecniche vedono un processore Intel Core i7-1065G7 con clock base pari a 1.3 GHz e Boost a 3.9 GHz, scheda grafica Intel UHD Graphics condivisa, 8 GB di memoria RAM, SSD da 512 GB lato archiviazione e infine display Full HD da 14 pollici.

Ultimo laptop firmato HP è HP Pavilion Gaming 16-a0020nl che passa dai 1.299,99 Euro di listino ai 1.099 Euro attuali. In esso troviamo una CPU Intel Core i7-10750H assieme a scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti con 4 GB di memoria vRAM, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB, mentre il display consiste in un pannello Full HD da 15.6 pollici.

Il primo computer portatile a marchio Lenovo è IdeaPad 5 15IIL05, modello il cui prezzo è sceso a 799,90 Euro a partire dai 1.018,90 Euro di listino. Questo laptop presenta un display LED IPS Full HD da 15,6 pollici 1920 x 1080, mentre sotto la scocca figura il processore Intel Core i7-1065G7, scheda grafica condivisa Intel Iris Plus Graphics, 8 GB di memoria RAM DDR4 e SSD da 1000 GB.

Altro modello interessante è il notebook Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05 a 899,90 Euro al posto dei 1.099 Euro di listino. Si tratta di un laptop con CPU AMD Ryzen 7 4800H dalla frequenza di clock base di 2,9 GHz e Boost a 4,2 GHz, scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti, 8 GB di RAM DDR4 a 3200 MHz, 512 GB di SSD M.2 lato archiviazione e schermo IPS Full HD da 15.6 pollici.

Dulcis in fundo troviamo il pezzo da novanta, ovvero il modello Lenovo Legion 5 15ARH05H proposto a 1.299 Euro anziché 1.499 Euro. Questo notebook da gaming giunge con processore AMD Ryzen 7 4800H, scheda video NVIDIA GeForce RTX 2060 con 6GB di memoria dedicata, lato memoria troviamo 16GB di RAM e 512GB di archiviazione SSD, mentre il display è un pannello da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel). Figura, infine, il supporto a Wi-Fi 6 (802.11ax).

