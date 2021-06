Unieuro, sconti mozzafiato su diversi smart TV Sony: c'è anche la WOOW Bike in regalo!

Mentre da MediaWorld oggi c’è uno smart TV Samsung a 1.800 Euro in meno, la catena di negozi Unieuro offre oggi e nei prossimi giorni diversi Android TV e Google TV Sony con sconti tra i 180 Euro e i 780 Euro, in un caso addirittura con la WOOW Bike in regalo o, in alternativa, con il monopattino elettrico WOOW previo pagamento di un piccolo bonus.

Partiamo però dal modello low-cost del lotto da noi selezionato in questa occasione, ovvero il TV Sony KDL-43WF665 della gamma Bravia venduto a 327,75 Euro anziché 519,90, data anche la presenza di un 5% di Extra Sconto (valido per tutti i televisori che citeremo in questo articolo). Si tratta di un TV con pannello LED Full HD da 43 pollici con supporto allo standard HDR, sistema operativo Linux con funzioni smart già incluse e decoder audio Dolby Digital Plus, assieme agli ormai consolidati standard DVB-T2 e DVB-S2 per digitale terrestre e satellitare.

Facciamo un grande salto di prezzo con il Sony BRAVIA KD65X81J venduto a 962,90 Euro anziché 1.199 Euro, Google TV dotato di display LCD 4K Ultra HD da 65 pollici con risoluzione 4096 x 2160, supporto a Dolby Vision/HDR10/HLG lato video e decoder Dolby Atmos lato audio. Segue dunque l’Android TV Sony KE55A8 disponibile a 1.329,05 Euro al posto dei 1.799 Euro di listino, dotato di pannello OLED 4K Ultra HD da 55 pollici, Dolby Vision/HDR10/HLG, tecnologia Sony TRILUMINOS e refresh rate di 100Hz.

Il modello con la WOOW Bike in regalo è invece il TV Sony KE-48A9 con sistema operativo Android, pannello OLED 4K Ultra HD da 48 pollici, refresh rate sempre di 100Hz, supporto all’HDR e Dolby Atmos per il comparto audio, il tutto proposto a 1.399 Euro anziché 1.699 Euro, bicicletta inclusa; altrimenti, pagando 59 Euro anziché 359,90 Euro è possibile avere il monopattino elettrico WOOW.

Salendo ulteriormente di prezzo troviamo il Google TV Sony XR-65A90J, sempre all’interno della gamma Bravia, ove figurano il display OLED 4K Ultra HD da 65 pollici con tecnologia Motionflow XR, Dolby Vision/HDR10/HLG lato video e Dolby Atmos lato audio, per uno sconto che porta il prezzo da 3.499 Euro a 2.754,60 Euro. Chiudiamo la lista con Sony BRAVIA XR-77A80J, Google TV con specifiche pressoché identiche al modello precedente, eccetto per i 77 pollici di diagonale, le tecnologie XR Motion Clarity e Sony TRILUMINOS, il tutto per 3.376,85 Euro anziché 4.299 Euro.

Segnaliamo infine che, nel caso degli ultimi top di gamma oltre i 1.000 Euro, il prezzo può vedere l’aggiunta di 30 Euro nel caso in cui l’acquisto venga effettuato online, ciò a causa delle spese aggiuntive per la spedizione dei prodotti di grandi dimensioni. L’acquisto in negozio, dunque, non comporterà l’aggiunta di tale quota.

Ricordiamo infine che da Unieuro è possibile trovare anche una vasta gamma di smart TV DVB-T2 sotto i 300 Euro.