Unieuro, sconti solo online fino al 3 Luglio 2022: le migliori offerte

Non c'è solo il volantino NO IVA di Unieuro, ma anche le nuove offerte solo online della catena di distribuzione che fino al 3 Luglio 2022 propongono un'ampia gamma di promozioni.

Il Samsung Galaxy A22 5G è disponibile a 169,99 Euro, in calo del 15% rispetto ai 199,99 Euro di listino. L'OnePlus Nord N100 invece passa a 149,99 Euro, 50 Euro in meno se si confronta con il prezzo di listino di 199 Euro. L'OnePlus nord invece passa a 299 Euro, 100 Euro in meno dai 399 Euro di listino.

Tra le offerte citiamo anche l'ASUS VivoBook 15 con schermo da 15,6 pollici, Intel Core i7 ed SSD da 512 gigabyte, che passa a 799,90 Euro, in calo del 19% rispetto ai 999 Euro imposti dal produttore, mentre il Lenovo V 14 IIL da 14 pollici, con Intel Core i5 ed SSD da 256 gigabyte viene proposto a 449 Euro, con uno sconto del 40% rispetto ai 749,90 Euro di listino. Interessante anche la riduzione sull'MSI Gaming Katana GF66 con display da 15,6 pollici, Intel Core i7 ed SSD da 512 gigabyte, che passa a 1699 Euro dai 2099 Euro precedenti.

La lista comprende anche stampanti ed altri accessori. La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.