Unieuro, via ai nuovi Sconti Solo Online: le migliori offerte fino all'8 Ottobre 2023

Mentre continua l’October Tech di Mediaworld, quest’oggi Unieuro rilancia i suoi Sconti Solo Online che fino all’8 Ottobre 2023 propone una serie di promozioni molto interessanti su un’ampia gamma di prodotti d’elettronica ed informatica.

Il TV Samsung Series 7 Crystal UHD 4K AU7090 da 50 pollici è disponibile a 339 Euro, in calo dai 599,90 Euro di listino, mentre l’UE55AU7090UXZT da 55 pollici passa a 399 Euro, con un risparmio dai 529,90 Euro imposti dal produttore. In offerta segnaliamo anche lo Xiaomi 32A2 da 32 pollici a 179,99 Euro, in calo di 70 Euro dal prezzo consigliato di 249,90 Euro, mentre l’Hisense 40A4K da 40 pollici viene proposto a 242 Euro. Il TCL Serie P63 da 55 pollici invece passa a 399,90 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 499,90 Euro di listino. Sempre dal fronte dei TV, invece, segnaliamo anche l’LG OLED evo 55 pollici Serie C3 da 55 pollici a 1599 Euro, dai 2199 Euro di listino.

Interessante anche la riduzione sul Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 da 10,4 pollici con 128 gigabyte che viene proposto a 329,90 Euro, dai 489,90 Euro di listino.

Tra gli altri sconti di contorno interessanti segnaliamo la pen drive Samsung MUF-64DA da 64 gigabyte a 14 Euro, in calo dai 19,99 Euro precedenti.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile attraverso questo indirizzo.