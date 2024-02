Unieuro, i nuovi sconti solo online sono da non perdere: offerte fino al 25 Febbraio

Come da protocollo di lunedì, Unieuro rinnova gli Sconti Solo Online che fino al 25 Febbraio 2024 propongono una serie di offerte molto interessanti su un’ampia gamma di prodotti d’elettronica ed informatica.

Il TV Samsung UE50CU7170UXZT da 50 pollici è disponibile a 399 Euro, in calo di 200 Euro rispetto ai 599,90 Euro di listino, mentre il modello da 43 pollici della stessa gamma è disponibile a 389,90 Euro, con un risparmio di poco più di 100 Euro rispetto ai 499,90 Euro imposti dal produttore.

In offerta anche l’Apple Watch Series 9 GPS Only con cassa da 45mm, che è disponibile a 419 Euro, il 14% in meno rispetto ai 489 Euro proposti dal listino Apple. Il modello da 41mm invece è disponibile a 389 Euro: in questo caso la riduzione è del 15% rispetto ai 459 Euro di listino.

Tra le promozioni segnaliamo anche il Lenovo IdeaPad Slim 3, nella variante con schermo da 15,6 pollici, processore Intel Core i7-1355U e 16GB di RAM a 749,90 Euro, il 16% in meno rispetto agli 899,90 Euro di listino. Sempre fronte laptop, l’Acer Chromebook CB315-3H-C322 con schermo da 15,6 pollici, processore N4020 e 4GB di RAM è disponibile a 229,90 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata attraverso questo indirizzo.