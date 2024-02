Unieuro, ecco i nuovi sconti solo online: offerte fino al 18 Febbraio 2024

Insieme al nuovo volantino Mediaworld di Febbraio 2024, Unieuro rinnova gli Sconti Solo Online e fino al 18 Febbraio 2024 propone una serie di offerte molto interessanti su un’ampia gamma di prodotti.

Il TV Samsung UE50CU7170UXZT da 50 pollici è disponibile a 399 Euro, 200 Euro in meno rispetto ai 599,90 Euro di listino, ma in offerta troviamo anche lo Xiaomi 32A2 da 32 pollici a 169,90 Euro, con un risparmio consistente se si conta che di listino costa 249,90 Euro.

Sempre tra i televisori, segnaliamo anche la promozione sul TV LG QNED75 da 50 pollici della Serie 75 a 465 Euro, in calo dai 799,90 euro di listino, mentre il QE50Q60CAUTXZT di Samsung è disponibile a 579,90 Euro, rispetto ai 949 Euro di listino.

Fronte notebook e laptop, invece, l’Acer Chromebook CB315-3H-C322 da 15,6 pollici con processore N4020 e 4GB di RAM è disponibile a 229,90 Euro, 60 Euro in meno rispetto ai 289,90 Euro di listino.

Se siete alla ricerca di un monitor, invece, è disponibile in offerta l’LG 24TQ510S da 24 pollici a 179,99 Euro, in calo dai 229,90 Euro imposti dal produttore.

La lista completa è disponibile attraverso questo indirizzo. Per tutte le informazioni sulla spedizione e pagamento vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.

