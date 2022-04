Unieuro, ultimi giorni degli Sconti Solo Online: le offerte da non perdere

Sono gli ultimi giorni delle Offerte Solo Online targate Unieuro, che scadranno il prossimo 1 Maggio 2022 e che come abbiamo avuto modo di raccontare propongono un’ampia gamma di prodotti d’elettronica ed informatica a prezzi ridotti.

iPhone 13 da 256 gigabyte è disponibile a 939 Euro, l’11% in meno rispetto ai 1059 Euro di listino: Unieuro sconta diverse colorazioni, inclusa quella verde presentata nel corso del keynote dello scorso Marzo. Sempre fronte smartphone, è disponibile a prezzo ridotto anche l’OnePlus Nord N100, a 149,99 Euro, il 24% in meno rispetto ai 199 Euro di listino, mentre lo Xiaomi Redmi 9C passa a 159,99 Euro, con un risparmio del 20% dai 199,99 euro di listino. L’iPhone 12 Mini da 128 gigabyte, invece, passa a 669 Euro, il 13% in meno dai 769 Euro imposti dal produttore.

Interessante anche la riduzione su Huawei Band 6, il braccialetto per il fitness di Huawei che è disponibile a 39,99 Euro dai 59,99 Euro di listino.

Fronte TV, segnaliamo il Sony Bravia KD-43X89J da 43 pollici a 649,90 Euro, il 27% in meno dagli 899,90 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Anche in questo caso, per le condizioni di vendita e spedizione vi rimandiamo alle singole pagine.