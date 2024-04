Unieuro, ecco i nuovi sconti solo online: una pioggia di offerte fino al 28 Aprile

Come di consueto ad inizio settimana, Unieuro lancia i nuovi sconti solo online che fino al 28 Aprile 2024 propongono un’ampia gamma di prodotti a prezzi ridotti. Le promozioni valide solo online sono tantissime ed abbracciano tante categorie.

Il TV Samsung QE50Q60CAUXZT da 50 pollici è disponibile a 499,90 Euro, poco meno di 500 Euro rispetto ai 949 Euro di listino, ma tra i televisori segnaliamo anche l’Hisense 43A6K da 43 pollici a 299 Euro, in calo di 50 Euro rispetto ai 349,90 Euro di listino.

In offerta troviamo anche l’HP 250 G9 con processore Intel Core i5 i5-1235U ed 8 GB di RAM, a 499,90 Euro, con un risparmio pari a poco più di 150 Euro rispetto ai 649,90 Euro di listino. Il Lenovo IdeaPad Slim 3 da 15,6 pollici con AMD Ryzen 5 ed 8GB di RAM invece passa a 429 Euro, in calo rispetto ai 649 Euro di listino. In sconto segnaliamo anche il laptop da gaming ASUS TUF F15 da 15,6 pollici con processore i7-12700H e 16GB di RAM, a 1199 Euro, con un risparmio di 600 Euro rispetto ai 1799 Euro di listino.

Tra gli altri sconti troviamo anche l’iPad 11 Pro WiFi Only con 128 gigabyte di storage a 979 Euro, con un risparmio di 90 Euro dai 1069 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile attraverso questo indirizzo.