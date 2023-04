Unieuro, ultimi giorni degli Sconti Solo Online: le promozioni da non perdere

Scadranno il 23 Aprile 2023 alle 23:59 le offerte solo online della settimana di Unieuro, che come avvenuto anche in altre circostanze propongono un’ampia gamma di prodotti a prezzi ridotti. Vediamo quali sono i più interessanti.

Le AirPods di terza generazione possono essere acquistate a 189 Euro, in calo del 9% rispetto ai 209 Euro di listino, mentre le AirPods Pro di seconda generazione calano a 269 Euro dai 299 Euro di listino, con un risparmio del 10%.

Tra i prodotti in offerta segnaliamo anche l’Amazon Echo Dot a 29,99 Euro, il 40% in meno rispetto ai 49,99 Euro di listino.

L’aspirapolvere Dyson V8 Origin color porpora invece è disponibile a 299 Euro, il 9% in meno rispetto ai 329 Euro di listino. In sconto troviamo anche l’aspirapolvere Dyson V10 Origin a 379 Euro, il 20% in meno rispetto ai 479 Euro di listino.

Per quanto concerne i laptop, l’HP Pavilion 15 con schermo da 15,6 pollici, hard disk da 1 terabyte e 16GB di RAM è disponibile in offerta a 799 Euro, il 33% in meno dai 1199 Euro di listino, mentre il Lenovo IdeaPad 3 da 15,6 pollici con SSD da 512GB e 16GB di RAM passa a 699,90 Euro, il 33% in meno rispetto ai 1049 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile attraverso questo indirizzo.