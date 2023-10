Unieuro, i nuovi Sconti Solo Online propongono le migliori offerte sui prodotti tech

Come da protocollo ad inizio settimana, Unieuro rinnova gli Sconti Solo Online con tante promozioni che saranno disponibili fino a domenica prossima e che abbracciano un’ampia gamma di prodotti tech.

Il TV Samsung UE55AU7090UXZT da 55 pollici è disponibile in offerta a 379 Euro, dai 529,90 Euro di listino, mentre l’Hisense 40A4K da 40 pollici può essere acquistato a 242 Euro, in calo dai 299,90 Euro imposti dal produttore. Il TCL Serie P63 55P638 da 55 pollici invece può essere acquistato a 368 Euro, dai 499,90 Euro di listino. In offerta segnaliamo anche l’Hisense TV QLED 50E77HQ da 50 pollici, che passa a 399,90 Euro, 200 Euro in meno rispetto ai 599,90 Euro di listino. L’LG OLED evo 55 da 55 pollici invece può essere acquistato a 1282 Euro, il 41% in meno rispetto al prezzo consigliato di 2199 Euro.

Tra i laptop, il Lenovo Ideapad 3 da 15 pollici con processore Intel Core i5-1155G7, con 8GB di RAM ed SSD da 512GB viene proposto a 549 Euro, dai 749,90 Euro imposti dal produttore. Il Lenovo Ideapad Flex5 da 14 pollici con AMD Ryzen 5, schermo da 14 pollici ed AMD Ryzen 5 invece può essere acquistato a 699 Euro, dagli 849 Euro di listino.

La lista completa delle promozioni può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo