Unieuro, ecco i nuovi sconti solo online: super offerte fino al 21 Aprile

Come sempre di lunedì, Unieuro rinnova i nuovi sconti solo online, che fino alla prossima settimana proporranno un’ampia gamma di promozioni su tantissimi prodotti in offerta fino al 21 Aprile 2024.

Il TV Hisense 32A4K da 32 pollici è disponibile a 189,99 Euro, 40 Euro in meno rispetto ai 229,90 Euro di listino, mentre il TV TCL Serie P63 da 43 pollici viene proposto a 249,90 Euro, con un risparmio di 150 Euro rispetto ai 399,90 Euro imposti dal produttore. In offerta anche l’LG FHD FullHD da 32 pollici Serie LQ6300 a 239 Euro, 60 Euro in meno rispetto ai 299,90 Euro di listino.

In offerta troviamo anche l’HP ENVY 17-CR002NL da 17,3 pollici con processore i7 e 16GB di RAM, che viene proposto ad 899,90 Euro, in calo del 39% rispetto ai 1499 Euro di listino.

Tra le promozioni segnaliamo anche la telecamera TP-Link TC70 a 26,99 Euro, con un risparmio consistente rispetto ai 34,99 Euro di listino.

Fronte smartphone, invece, l’iPhone 14 Plus da 128 gigabyte è disponibile ad 849 Euro, dagli 879 Euro di listino: lo smartphone è disponibile nelle colorazioni mezzanotte e galassia.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile attraverso questo indirizzo.