Unieuro Sconti Solo Online: tante TV in offerta tra 200 e 400 Euro

Si rinnovano le offerte solo online di Unieuro, e continuano che saranno attive per i prossimi giorni esclusivamente sul sito web della catena di distribuzione. Tra i protagonisti assoluti troviamo i TV, su cui è possibile godere di riduzioni importanti con prezzi tra 200 e 400 Euro.

Il TCL D43 da 32 pollici è disponibile a 139,99 Euro, con un risparmio del 30% rispetto ai 199,99 Euro di listino, e possibilità anche di effettuare il pagamento in tre rate da 46,66 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.

Il Samsung Series 5 UE32T5372CU da 32 pollici invece passa a 279,90 Euro, il 17% in meno dai 339,90 Euro imposti dal produttore. Il Samsung Series 8 UE43AU8070 da 43 pollici, invece, viene proposto a 399,90 Euro, il 27% in meno dai 549,90 Euro, con pagamento a rate in tre mensilità da 133,30 Euro al mese.

Interessante anche lo sconto sul Samsung The Frame 32LS03TC da 32 pollici, a 299,90 Euro, in calo del 47% rispetto ai 569,89 Euro di listino.

Per quanto riguarda LG, invece, segnaliamo lo sconto sul 43NANO796PC da 43 pollici a 379,90 Euro, in calo del 24% rispetto ai 499,90 Euro di listino.

Scendendo di fascia e prezzo invece è disponibile anche il TEKLIO TK32HSA11 da 32 pollici a 149,99 Euro, in calo di 60 Euro dai 209,90 Euro di listino.

Le offerte saranno disponibili fino al 17 Luglio 2022.