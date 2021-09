Unieuro, via agli Sconti di Settembre: nuovo volantino attivo fino al 23 Settembre

Unieuro lancia in giornata odierna gli "Sconti di Settembre", ovvero il nuovo volantino della catena di distribuzione attivo fino al 23 settembre 2021, che come avvenuto anche in altre circostanze propone una serie di sconti molto interessanti su prodotti d'elettronica ed informatica.

Il TV Samsung Series 6 QLED QE50Q60A da 50 pollici può essere acquistato a 699,90 Euro, il 26% in meno rispetto ai 949 Euro di listino, mentre l'UE43AU9080U da 43 pollici viene proposto a 529,90 Euro, con un risparmio del 24%. Sempre fronte TV, segnaliamo anche la promozione sul Sony KE-48A9 da 48 pollici OLED a 1299 Euro, dai 1649 Euro di listino. Infine, è interessante

Per quanto concerne gli smartphone, invece, segnaliamo lo Xiaomi Mi 11 lite a 279,90 Euro, in calo del 20% rispetto ai 349,90 Euro imposti dal produttore, mentre il Samsung Galaxy A12 passa a 169,99 Euro.

Interessante anche l'offerta sull'iPad Air da 10,9 pollici di quarta generazione con 64 gigabyte di memoria interna, che passa a 629 Euro, con un risparmio del 22% rispetto agli 816,18 Euro di listino. Apple porta in volantino anche il MacBook Air con chip M1 con GPU 8-core ed SSD da 512 gigabyte, a 1189 Euro rispetto ai 1429 Euro precedenti.

Il volantino completo può essere consultato direttamente a questo indirizzo.