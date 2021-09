Unieuro, nuovi sconti della settimana: OPPO A74, monitor HP OMEN e Acer Aspire 3

Unieuro ha lanciato le nuove offerte della settimana, inserite nella homepage del sito ufficiale sotto la dicitura “Da non perdere!”. Per i prossimi giorni, dunque, sarà possibile aggiudicarsi in sconto prodotti come gli smartphone realme C21 e OPPO A74 5G, assieme a un monitor HP OMEN e al laptop Acer Aspire 3.

Il dispositivo più economico tra questi è realme C21, smartphone venduto a 129,99 Euro anziché 169,99 Euro e dotato di chipset MediaTek Helio G35 octa-core a 2,3 GHz di clock massimo, 64 GB di memoria interna, 4 GB di RAM LPDDR4X, batteria da 5.000 mAh, comparto fotocamera composto da tre sensori posteriori (13 MP + 2 MP + 2 MP) e uno anteriore da 5 MP e, infine, display LCD HD+ da 6,5 pollici.

Troviamo poi OPPO A74 5G brandizzato TIM scontato a 229,90 Euro a partire dai 279,90 Euro di listino. Si tratta di uno smartphone con SoC Qualcomm Snapdragon 480 da 2 GHz, 6 GB di RAM e 128 GB di archiviazione espandibile via microSD, batteria da 5.000 mAh e, lato fotocamera, un singolo sensore frontale da 16 MP assieme a quattro lenti posteriori (48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP), mentre il display è un pannello LTPS da 6,5 pollici con frequenza di aggiornamento massima pari a 90 Hz.

Per chi è a caccia di un monitor per il proprio PC da gaming, invece, Unieuro propone il modello HP OMEN X 25 a 349,90 Euro anziché 399,90 Euro. Questo monitor ha uno schermo LED Full HD da 24,5 pollici con frequenza di aggiornamento massima pari a 240 Hz, luminosità pari a 400 cd/m², tempo di risposta di 3 ms, porte HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 e supporto alla tecnologia NVIDIA G-SYNC.

Dulcis in fundo, chi vuole un computer portatile economico potrà aggiudicarsi il modello Acer Aspire 3 dotato di display LCD Full HD da 15,6 pollici, processore Intel Core i3-1005G1 con frequenza Turbo pari a 3,4 GHz, 8 GB di RAM DDR4, SSD per 256 GB di archiviazione e chip grafico integrato Intel UHD Graphics. Il prezzo, in questo caso, è pari a 449,90 Euro anziché 549,90 Euro.

Sempre da Unieuro si trova anche un TV Sony Bravia 4K 2021 scontato del 28%. O ancora, la catena di distribuzione propone diversi laptop con CPU AMD Ryzen in offerta in occasione del volantino "Back To School".