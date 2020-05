Unieuro, sconti smartphone Samsung: 3 modelli tra i 100 e i 250 euro

Dopo l'offerta relativa alla soundbar Sony, Unieuro ha avviato degli sconti relativi agli smartphone Samsung. C'è anche un'offerta che permette di portarsi a casa uno smartphone e Google Nest Mini a meno di 200 euro.

In particolare, i modelli di smartphone Samsung scontati da Unieuro sono quelli di seguito (abbiamo selezionato una colorazione e un taglio di memoria per ogni modello, ma ci sono anche altre varianti in offerta).

Samsung Galaxy A30s SM-A307FN/DS 6.4" 4 GB 64 GB Nero 4000 mAh: 199 euro (in precedenza costava 279 euro, risparmio di 80 euro, c'è anche Google Nest Mini in abbinata );

SM-A307FN/DS 6.4" 4 GB 64 GB Nero 4000 mAh: 199 euro (in precedenza costava 279 euro, risparmio di 80 euro, c'è anche ); Samsung Galaxy A40 5.9" 4 GB 64 GB Nero: 219 euro (prima veniva venduto a 259,90 euro, risparmio di 40,90 euro);

5.9" 4 GB 64 GB Nero: 219 euro (prima veniva venduto a 259,90 euro, risparmio di 40,90 euro); Samsung Galaxy A10 6.2" 2 GB 32 GB Nero: 127 euro (in precedenza costava 159,90 euro, risparmio di 32,90 euro).

Un modello che potrebbe attirare l'attenzione di chi cerca un dispositivo sotto i 6 pollici è Samsung Galaxy A40. Per chi non lo sapesse, la sua scheda tecnica comprende un display Super AMOLED da 5,9 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel) e notch "a goccia", un processore octa-core Exynos 7904 operante alla frequenza massima di 1,8 GHz, una GPU Mali-G71 MP2, 4GB di RAM, 64GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 512GB), una doppia fotocamera posteriore da 16MP (f/1.7) + 5MP (f/2.2), una fotocamera anteriore da 25MP (f/2.0) e una batteria da 3100 mAh.

Non manca il supporto al Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, al Bluetooth 5.0 e all'NFC. La porta USB Type-C è 2.0 ed è presente il jack audio da 3,5 mm per le cuffie. Sul retro, troviamo anche un sensore di impronte digitali. Il sistema operativo è Android 9 Pie con personalizzazione One UI.