Unieuro: sconti su tanti decoder per il digitale terrestre DVB-T2

Mentre continuano i Lovely Days, Unieuro propone a prezzo ridotto anche tanti sconti su diversi modelli di decoder per il digitale terrestre DVB-T2. Le promozioni sono davvero molto interessanti, e disponibili sia nei negozi che online.

Il set top box terrestre Trevi HE 3375 TS, infatti, può essere acquistato a 29,99 Euro, con un risparmio del 23% rispetto ai 39 Euro di listino: lo sconto è pari a 9,01 Euro, che però viene bilanciato dalla consegna a domicilio che richiede 9,99 Euro, mentre per il ritiro in negozio il costo è pari a zero.

Tra gli sconti troviamo anche il Tele System TS6820, un altro decoder per il digitale terrestre su cui viene proposto uno sconto importante. In questo caso il prezzo proposto è di 49,49 Euro, con un risparmio di 10,41 Euro rispetto ai 59,90 Euro: il risparmio è del 17% rispetto a quello di listino. Sempre dal fronte Tele System, troviamo in sconto anche il ricevitore TS6807, che è disponibile a 34,99 Euro, 5 Euro in meno rispetto ai 39,99 Euro di listino: il risparmio è del 12%.

Dello stesso marchio segnaliamo anche la promozione sul TS6881, un altro decoder con presa scart che passa a 46,99 Euro, il 5% in meno rispetto ai 49,90 Euro di listino, per un risparmio di 2,91 Euro.

Se si effettua l'acquisto nei punti vendita, è anche possibile usufruire del bonus TV da 50 Euro.