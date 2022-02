Unieuro, sconti sui TV LG QNED 2021: fino a 3000 Euro in meno!

Unieuro, sul proprio sito web, dedica una sezione alle offerte sui TV LG QNED 2021, su cui vengono proposte offerte molto interessanti che permettono di risparmiare cifre molto importanti rispetto ai prezzo di listino.

L'LG QNED 86QNED996PB da 86 pollici viene proposto a 5999 Euro, il 33% in meno rispetto agli 8999 Euro di listino, con un risparmio netto di 3000 Euro se confrontato col prezzo imposto dal produttore.

In offerta troviamo anche la linea 916PA: qui segnaliamo il QNED da 65 pollici a 1499 Euro, il 37% in meno rispetto ai 2399 Euro di listino, ma anche il modello da 65 pollici che passa a 2999 Euro, con un risparmio del 14% rispetto ai 3499 Euro imposti dal produttore.

Il QNED 75QNED966PA da 75 pollici, invece, passa a 3499 Euro, 1000 Euro in meno rispetto ai 4999 Euro precedenti.

Ovviamente, viene anche data la possibilità di aggiungere la garanzia extra che entra in vigore a decorrere dal termine della garanzia di legge. L'aggiunta può essere effettuata direttamente dalle singole schede prodotto, cliccando sul pulsante "+" presente sotto il pulsante "Aggiungi al Carrello". Per tutti i dettagli sui costi di consegna a casa, vi rimandiamo alle singole pagine prodotto. Il ritiro in negozio è gratuito in tutti i casi, però.