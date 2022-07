Unieuro, sconto di oltre 1400 euro e cashback su Sony Mini LED 4K 2022

Non c'è solamente lo sconto su Samsung Galaxy Chromebook Go da Unieuro. Infatti, la ben nota catena ha lanciato delle iniziative promozionali su uno Smart TV Mini LED di Sony.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Sony XR-85X95K, uscito nel 2022, viene ora venduto a un prezzo pari a 5.069,21 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, il costo del televisore generalmente ammonterebbe a 6.499 euro. Questo significa che c'è uno sconto del 22%, ovvero è possibile risparmiare 1.429,79 euro.

Inoltre, da un banner presente nella pagina di Unieuro apprendiamo che c'è un'iniziativa cashback fino a 400 euro. Questa possibilità sarà attiva fino al 31 agosto 2022: se siete interessati, potete fare riferimento al sito Web ufficiale di Unieuro, nonché al regolamento dell'iniziativa. In ogni caso, da quest'ultimo si apprende che il modello Sony XR-85X95K garantisce il massimo del cashback (ovvero 400 euro).

Per il resto, dovete sapere che la scheda tecnica di Sony XR-85X95K include un pannello con diagonale di 85 pollici e risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Il sistema operativo è Android e non mancano ovviamente gli standard DVB-T2 e DVB-S2. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per un certo tipo di utente.

Questo anche in virtù di quanto proposto dagli altri principali store online, dato che su Amazon Italia il televisore viene proposto a un costo di 5.069,21 euro (ci sono 6,99 euro di consegna). Non siamo invece riusciti a trovare questo specifico modello sul portale ufficiale di MediaWorld.