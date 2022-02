Unieuro, sconto del 15% sullo smartphone del ritorno di Honor con servizi Google

Nell'ambito dell'iniziativa Solo Online di Unieuro, che proseguirà fino al 6 febbraio 2022, la popolare catena ha avviato degli sconti relativi a svariati dispositivi mobili. Tra le offerte disponibili in questo contesto, troviamo una promozione legata allo "smartphone del ritorno" di Honor.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, Honor 50, che dispone dei servizi Google, viene ora venduto a un prezzo pari a 449 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del modello ammonterebbe a 529,90 euro, ovvero che è possibile usufruire di un risparmio del 15%, dunque lo sconto è di 80,90 euro. Non male per uno smartphone approdato in Italia a novembre 2021.

In ogni caso, le colorazioni scontate a questo prezzo da Unieuro sono quelle Nero e Verde, quindi c'è anche una possibilità di scelta in termini estetici. Per il resto, ricordiamo che sotto la scocca ci sono 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Nel caso ve lo stiate chiedendo, non manca il supporto al 5G. Insomma, capite bene che si tratta di un dispositivo interessante per il brand.

Per il resto, abbiamo notato che lo smartphone viene proposto a 430 euro su Amazon Italia tramite rivenditori, ma in questo caso ci sono solamente poche unità disponibili. Per quel che concerne, invece, MediaWorld, il prezzo è pari a 449 euro (per la variante "brandizzata" WindTre). In ogni caso, se volete approfondire il prodotto coinvolto, potete fare riferimento alla nostra recensione di Honor 50.