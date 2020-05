Unieuro: sconto di oltre 160 euro per la soundbar di Bose

Le soundbar sono sempre al centro di sconti e promozioni da parte dei principali negozi di elettronica e rappresentano un settore molto interessante ed in forte crescita. La nuova offerta riguarda una na soundbar prodotta da Bose ed in vendita sulle offerte del giorno del sito di Unieuro.

Nello specifico, si tratta della Bose 500, proposta in colorazione nera. La scontistica è davvero interessante in quanto raggiunge ben 160 euro di risparmio. E’ possibile acquistarla al prezzo di 389,90 euro, rispetto ai 549,95 alla quale era precedentemente proposta.

Il formato audio integrato è di tipo Dolby Digital ed è previsto il pieno supporto ai sistemi operativi iOS ed Android. Dispone inoltre, di una porta USB e del Wi-fi incorporato. Il collegamento può avvenire sia con cavo che in modalità wireless. Non manca neanche il collegamento tramite bluetooth. Da sottolineare poi, la presenza di una porta HDMI. La potenza di trasmissione raggiunge i 20 dBmW. Non mancano neanche gli indicatori a led.

E’ possibile acquistarla sullo store online della nota catena di elettronica Unieuro e poter selezionare la consegna gratuita a casa o il ritiro in negozio con pagamento Paypal.

