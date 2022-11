Unieuro, sconto del 20% sull'alimentatore MagSafe di Apple

Non c'è solamente lo sconto su Samsung Galaxy S22 da Unieuro. Infatti, quest'ultima catena ha avviato parecchie altre iniziative promozionali. A tal proposito, non manca un'offerta sull'alimentatore MagSafe di Apple.

Più precisamente, quest'ultimo viene ora proposto a un prezzo pari a 39 euro sul sito Web di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo, generalmente il costo del prodotto sarebbe di 49 euro. Questo significa che di mezzo c'è un possibile risparmio del 20% rispetto, per l'appunto, al prezzo indicato indicato sul portale ufficiale di Apple.

Potrebbe trattarsi potenzialmente di una buona occasione principalmente per i possessori di iPhone. A tal proposito, ricordiamo che l'allineamento magnetico funziona a partire dalla gamma iPhone 12, nonostante sia in realtà possibile utilizzare il prodotto come caricatore wireless Qi con tutti gli iPhone compatibili, a partire da iPhone 8. Potete in ogni caso trovare tutti i dettagli sui portali ufficiali, mentre in questa sede vale la pena notare che l'alimentatore viene venduto a 39,99 euro da MediaWorld, mentre attualmente su Amazon il costo parte da 50 euro tramite rivenditori.

Per il resto, dato che ci troviamo in un periodo di sconti, potrebbe interessarvi consultare la pagina riassunto del Black Friday 2022, nonché magari dare un'occhiata al canale Telegram delle offerte. Quel che è certo è che i metodi per rimanere informati non mancano.