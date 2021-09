Unieuro, sconto del 25% ed extra su Xiaomi Redmi 9T con batteria enorme

In seguito all'offerta legata a Samsung Galaxy S21 5G, torniamo a trattare su queste pagine le promozioni lanciate da Unieuro in campo smartphone. Questa volta, la nota catena ha messo in sconto Xiaomi Redmi 9T.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il dispositivo viene proposto a un prezzo pari a 149 euro sul sito Web ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo portale apprendiamo che solitamente il costo del prodotto sarebbe di 199,99 euro. Già così, dunque, si tratterebbe di uno sconto del 25%, ovvero di 50,99 euro. Tuttavia, il prodotto rientra anche nell'ormai ben nota iniziativa che permette di ottenere un ulteriore 5% di risparmio direttamente in carrello. In parole povere, il prezzo finale diventa 141,55 euro, per uno sconto totale di 58,44 euro.

Ricordiamo che il dispositivo coinvolto dispone di una batteria da ben 6.000 mAh. Insomma, se siete tra coloro che stanno cercando un modello economico in grado di offrire una buona autonomia e non avete troppa intenzione di attendere l'arrivo in Italia di Redmi 10, l'offerta avviata da Unieuro su Redmi 9T potrebbe fare al caso vostro. Se volete approfondire il dispositivo, potete fare riferimento alla nostra guida ai migliori smartphone Android sotto i 200 euro a settembre 2021. Ricordiamo che Redmi 9T è arrivato in Italia a inizio 2021.

Dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che MediaWorld vende questo modello a 164,99 euro. Su Amazon Italia, invece, il costo è pari a 144,19 euro tramite rivenditori (variante "brandizzata" TIM).