Unieuro, sconto del 28% sul PC Microtech Ludix Super Veloce con RTX 3070 Ti

Dopo aver trattato delle offerte di Unieuro su alcuni smartphone, torniamo ad approfondire su queste pagine quanto proposto dalla ben nota catena in termini di sconti tech. Questa volta in promozione c'è un PC con GPU RTX 3070 Ti.

Più precisamente, il modello Microtech Ludix Super Veloce viene proposto a un prezzo pari a 1.999 euro sul sito Web ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo portale apprendiamo che il costo del computer generalmente sarebbe di 2.799 euro. In parole povere, c'è un possibile risparmio del 28%, ovvero lo sconto è di 800 euro. L'offerta rientra in ogni caso nel volantino Sconti di Maggio di Unieuro, che rimarrà attivo fino al 26 maggio 2022 (ci saranno dunque ancora un po' di giorni in seguito alla pubblicazione di questa notizia per poter usufruire della promozione).

In ogni caso, oltre alla già citata scheda video NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, la scheda tecnica del PC Microtech Ludix Super Veloce include anche un processore Intel Core i7-11700F, 32GB di RAM, 1TB di SSD e il sistema operativo Windows 11 Home. Insomma, capite bene che può trattarsi di un'occasione niente male per chi è alla ricerca di un preassemblato di questo tipo, in tempi non propriamente dei migliori per quel che riguarda le GPU.

Per il resto, non siamo riusciti a trovare questo specifico computer né sul portale ufficiale di MediaWorld né su quello di Amazon Italia, dunque l'offerta avviata da Unieuro potrebbe risultare interessante anche dal punto di vista della disponibilità.