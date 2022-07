Unieuro, sconto del 32% sul tablet Realme Pad per il Summer Black Friday

Al netto dell'offerta di Unieuro su un portatile HP, già approfondita su queste pagine, risulta interessante dare un'occhiata anche a uno sconto relativo a un tablet. Più precisamente, il dispositivo finito al centro di un'offerta questa volta è Realme Pad.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il prodotto viene adesso venduto a un prezzo pari a 189,99 euro sul sito Web di Unieuro. Da quest'ultimo apprendiamo che generalmente il costo del tablet ammonterebbe a 279,90 euro. In parole povere, c'è un possibile risparmio del 32%, ovvero basta effettuare un rapido calcolo per comprendere che c'è uno sconto di 89,91 euro. La promozione rientra nell'iniziativa Summer Black Friday di Unieuro, che rimarrà attiva fino al 10 luglio 2022.

Potrebbe insomma trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un dispositivo di questo tipo, anche se c'è da dire che Unieuro non è l'unica realtà ad aver messo al centro di promozioni il tablet. Infatti, anche i rivenditori di Amazon Italia hanno fatto scendere il prezzo del dispositivo a 189,99 euro. Non siamo invece riusciti a trovare il tablet sul portale ufficiale di MediaWorld.

In ogni caso, si fa riferimento alla variante LTE con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. Tra le altre caratteristiche del tablet, troviamo il sistema operativo Android 11, una fotocamera posteriore da 8MP e una batteria da 7.100 mAh.