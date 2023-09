Unieuro, sconto del 33% su notebook Lenovo da 15 pollici con SSD da 512Gb

Con il nuovo volantino, che si aggiunge alle nuove offerte solo online di Unieuro, la catena di distribuzione propone uno sconto molto interessante su un laptop Lenovo.

Si tratta del Lenovo Ideapad 3, un laptop con schermo da 15,6 pollici, processore Intel Core i5-1155G7, 8GB di RAM ed SSD da 512GB, che è disponibile a 499,90 Euro, in calo del 33% rispetto ai 749,90 Euro di listino. Unieuro permette anche di effettuare il pagamento in tre rate mensili da 166,63 Euro al mese con Klarna e PayPal a tasso zero ed interessi zero.

La consegna è garantita a domicilio tra il 28 ed il 30 Settembre 2023 a costo zero, ma è possibile anche scegliere il ritiro in negozio.

Per quanto riguarda la scheda tecnica, il Lenovo IdeaPad 3 è dotato di un display Full HD con bordi sottili su tutti e quattro i lati, mentre come dicevamo poco sopra il processore è un Intel i5, accompagnato da 8GB di RAM.

La promozione, che rientra nel volantino "Passione Casa", sarà disponibile fino al 5 Ottobre 2023.