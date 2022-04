Unieuro, sconto del 37% su un prodotto Dyson in vista dell'estate

Lo sappiamo: manca ancora un po' all'arrivo dell'estate (per il momento "godiamoci" la primavera), ma l'aria che si respira, anche in seguito a Pasquetta, è quella (o perlomeno, un po' tutti stiamo "sognando" l'estate). In questo contesto, è arrivata una promozione di Unieuro relativa a un prodotto Dyson.

Più precisamente, il purificatore d'aria Dyson Pure Cool Link viene ora venduto a un prezzo di 279,90 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può apprendere da quest'ultimo sito Web, in precedenza il costo del prodotto ammontava a 449,90 euro. Si fa dunque riferimento a uno sconto del 37%, ovvero si possono risparmiare 170 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di un'occasione niente male per chi sta cercando un prodotto di questo tipo.

Certo, non è la prima volta che Dyson Pure Cool Link finisce in sconto da Unieuro, ma in passato si faceva riferimento a un prezzo più elevato. Inoltre, chi si è perso le precedenti occasioni potrebbe ora trovare pane per i suoi denti, considerato anche il fatto che quella che viene definita Offerta Speciale da Unieuro ha fatto scendere sotto la "barriera psicologica" dei 300 euro il costo del prodotto.

Per il resto, potrebbe interessarvi sapere che il prodotto è smart, in quanto è possibile gestire il purificatore d'aria mediante l'app per dispositivi mobili Dyson Link. In ogni caso, approfondendo le proposte degli altri principali store online, abbiamo notato che i rivenditori di Amazon Italia vendono il modello a partire da 496,87 euro. Da MediaWorld, invece, il prezzo è di 299,99 euro. Insomma, capite bene che l'offerta lanciata da Unieuro potrebbe fare gola a più di qualcuno.