Unieuro, sconto del 38% su un TV Samsung QLED 2021 per poche ore

Dopo aver approfondito gli sconti di Unieuro su alcuni Smart TV LG, torniamo ad analizzare le promozioni avviate in questo ambito dalla nota catena. Infatti, non manca uno sconto su un TV QLED di Samsung uscito nel 2021.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Samsung Series 6 QE50Q60A viene venduto a un prezzo pari a 579,90 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del prodotto sarebbe di 949 euro. Si tratta di un possibile risparmio del 38%, quindi c'è uno sconto di 369,10 euro. Attenzione però al fatto che l'iniziativa promozionale rimarrà attiva solamente per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia, in quanto la data di scadenza è fissata al 19 dicembre 2021.

Il televisore coinvolto dispone di un pannello QLED da 50 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Il sistema operativo è Tizen, che dispone di tutte le funzionalità smart del caso. Risulta poi immancabile il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2. Visto il periodo, potrebbe trattarsi di un'occasione interessante per mettere un televisore di questo tipo sotto l'albero di Natale.

Approfondendo quanto proposto relativamente al prodotto dagli altri principali store online, abbiamo notato che MediaWorld propone il prodotto a 649 euro, mentre su Amazon Italia il prezzo è pari a 669 euro.