Unieuro: sconto di 399 euro e rimborso fino a 150 euro su uno Smart TV Samsung QLED 4K

Abbiamo già trattato il lancio degli Specials Spring Edition di Unieuro, che comprendono un buon numero di iniziative promozionali interessanti. Tuttavia, non c'è solo questo: Unieuro ha infatti lanciato uno sconto e un rimborso su uno Smart TV QLED di Samsung.

Smart TV SAMSUNG in FORTE SCONTO da UNIEURO

Il modello Samsung Series 6 TV QE55Q60CAUXZT viene venduto a un costo di 649,90 euro da Unieuro, grazie all'iniziativa "Cambia il tuo TV" attiva fino al 28 marzo 2024. In precedenza, il prezzo consigliato per il televisore era di 1.049 euro. Lo sconto è di 399,10 euro.

"Acquista un TV di qualsiasi brand a partire da 349 euro, verrà ritirato l'usato a casa tua e potrai ottenere un rimborso fino a 300 euro", si legge sul portale ufficiale di Unieuro per l'occasione. In un'immagine associata all'annuncio, si legge però che per questo specifico modello c'è un "rimborso fino a 150 euro". Potete approfondire la questione direttamente tramite il sito Web ufficiale di Unieuro.

Se siete invece alla ricerca di un televisore più low cost, potete fare riferimento alla nostra scheda Volantino, in cui stiamo segnalando molte offerte in questi giorni. Il motivo? Fino al 25 marzo 2024 c'è la Festa delle Offerte di Primavera Amazon. Per l'occasione, abbiamo anche approfondito le migliori offerte sui portatili da gaming.