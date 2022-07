Unieuro, sconto del 45% un hard disk esterno Toshiba da 2TB

Dopo aver trattato alcune promozioni di Unieuro relative a laptop da gaming, torniamo ad approfondire su queste pagine ulteriori sconti lanciati in ambito tech dalla popolare catena. In particolare, spicca un'iniziativa promozionale relativa a un capiente hard disk esterno di Toshiba.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Toshiba HDTB420EK3AA da 2TB viene proposto a un prezzo pari a 54,99 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del prodotto sarebbe di 99,99 euro, ovvero c'è un possibile risparmio del 45%. In parole povere, lo sconto è di 45 euro.

In ogni caso, l'offerta rientra nel volantino Un Mare di Sconti di Unieuro, che rimarrà attivo fino al 21 luglio 2022. Questo significa, dunque, che sarà possibile usufruire dello sconto per relativamente poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia. Per questo motivo, potrebbe interessarvi consultare anche le altre proposte relative al prodotto presenti online.

A tal proposito, abbiamo notato che da MediaWorld l'hard disk esterno costerebbe 69,99 euro, ma al momento in cui scriviamo il prodotto non risulta essere disponibile. I rivenditori di Amazon Italia, invece, vendono l'hard disk a partire da 52,70 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di un buon momento per mettere le mani sul prodotto per non poche persone.