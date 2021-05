Unieuro, sconto di 5 euro su tutto con questo speciale codice coupon

Dopo aver dato un'occhiata a un'offerta relativa a un TV della serie CX di LG, torniamo ad approfondire le iniziative promozionali legate a Unieuro. Infatti, in questi giorni è possibile ottenere 5 euro di sconto su tutto.

In particolare, come potete leggere sul portale ufficiale di PayPal, quest'ultima ha lanciato un'iniziativa che consente di ottenere il succitato sconto. Più precisamente, la promozione sarà valida fino al 6 giugno 2021, a fronte di una spesa minima di 99 euro. Premendo sul pulsante "Usa l'offerta" presente sul sito Web ufficiale dedicato all'iniziativa, è possibile ottenere il coupon da inserire in fase di acquisto sul portale di Unieuro.

Più precisamente, il codice da digitare è PAYPALUNI10. PayPal specifica che "l'offerta è valida sia online che da app dal 24/05/2021 al 06/06/2021 per gli utenti PayPal aventi un conto di nazionalità italiana e residenti in Italia, su un acquisto minimo di 99€ e solo con consegna a domicilio. La promozione è valida su tutti i prodotti del catalogo, esclusi i prodotti presenti in volantino, negli speciali e i prodotti in preordine. Codice sconto rilasciato da Unieuro". In caso di problemi, potete visitare la sezione dedicata all'assistenza clienti Unieuro.

In ogni caso, per usufruire della promozione, vi basta aggiungere al carrello un prodotto idoneo, inserire il codice del coupon nello spazio dedicato e premere sulla voce "Applica". In questo modo, se tutto è stato svolto correttamente, comparirà a schermo una conferma del nuovo prezzo finale.

Insomma, se siete soliti utilizzare PayPal come metodo di pagamento per i vostri acquisti online, potrebbe trattarsi di una buona occasione per risparmiare. Per il resto, ricordiamo che in questo periodo da Unieuro c'è anche un'iniziativa che permette di ottenere un ulteriore 5% di sconto direttamente in carrello.