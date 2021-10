Unieuro, sconto del 50% su aspirapolvere a batteria Samsung rivale del Dyson

Siete alla ricerca di un aspirapolvere a batteria d’alta qualità, affidabile e, soprattutto, potente al punto giusto? Ebbene, Unieuro potrebbe avere il modello che fa al caso vostro in sconto: Samsung Jet 90 multi, proposto al 50% in meno rispetto al prezzo di listino. E c’è pure una promozione aggiuntiva per una spazzola in omaggio!

Ma vediamo tutti i dettagli di questa offerta: Samsung Jet 90 multi è un aspirapolvere a batteria con motore Digital Inverter Samsung Jet, pensato per aspirare vari tipi di pavimento grazie alla potenza aspirante fino a 200W. L’alta efficienza energetica dell’ingegneria Samsung è combinata poi alla struttura del sistema Jet Cyclone con 27 ingressi d’aria per ridurre al minimo la perdita della forza aspirante.

L’aspirapolvere è dotato poi del sistema di filtraggio HEPA a 5 strati, per bloccare le particelle più piccole e trattenere allergeni e micropolvere. Lato autonomia, la batteria da 3.000 mAh garantisce l’utilizzo fino a un’ora. Tuttavia, con l’acquisto presso Unieuro viene fornita anche una batteria di ricambio per pulire una seconda ora mentre la prima cella si carica nella stazione dedicata, installabile a muro. Tra l’altro, il tempo di ricarica completa è pari a 3.30 ore. Per impostare la modalità di aspirazione e conoscere dettagli sullo stato della batteria ci sarà il display digitale integrato.

Da Unieuro potrete quindi acquistare Samsung Jet 90 multi a 499 Euro anziché 999,98 Euro e, in aggiunta, riceverete la spazzola Turbo Action in omaggio. Non è chiaro se questa promozione rientri negli Halloween Days da Unieuro lanciati quattro giorni fa, dunque consigliamo di effettuare rapidamente l’acquisto nel caso in cui risulti di vostro interesse.

Sempre presso la medesima catena di distribuzione potrete trovare anche tanti sconti imperdibili su smart TV e smartphone Samsung in occasione degli Halloween Days.