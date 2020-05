Unieuro: sconto importante sul TV Q80R QLED di Samsung 4K

Dopo aver parlato dell'offerta di Monclick sul TV OLED top di gamma di LG, è la volta di Unieuro. La catena di distribuzione infatti propone un interessante sconto su un tv di Samsung.

Si tratta del Q80R del 2019 con diagonale da 65 pollici, che può essere acquistato a 999 Euro rispetto ai 1.999 Euro. Il risparmio è del 50%, pari a 1.000 Euro, con consegna a domicilio gratuita e la possibilità di pagare online per ritirarlo nel magazzino. Il sito web di Unieuro permette anche di pagare tramite PayPal, per coloro che posseggono un account, oltre che aggiungere l'assistenza extra di 35 mesi a 169,99 Euro.

Il TV QLED 4K da 65 pollici della linea Q80R del 2019 è basato sul processore Quantum 4K che utilizzando l'intelligenza artificiale è in grado di ottimizzare in tempo reale le prestazioni e le immagini in base alle condizioni di visione ed i contenuti. E' presente anche l'innovativa tecnologia di retroilluminazione Direct Full Array 6X, mentre l'Ultra Viewing Angle garantisce colori vibranti anche se si guarda il TV di lato. L'AI Upscaling invece è in grado di ridurre il rumore delle immagini e ripristinare i dettagli persi, affinando i contorni di oggetti e testi, per garantire una resa vicina al 4K.

Unieuro non ha diffuso alcuna informazione in merito alla scadenza della promozione.