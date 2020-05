Unieuro, sconto sul monitor ASUS TUF da gaming da 23,8'

Dopo aver riportato lo sconto di Unieuro sul TV Samsung Q80R da 65", torniamo nuovamente sul sito della popolare catena di distribuzione per segnalare un'altra promozione molto interessante su un monitor da gaming piatto.

Si tratta dell'ASUS TUF Gaming VG249 da 23,8 pollici, con risoluzione di 1920x1080 pixel Full HD. Lo schermo è LED con velocità di aggiornamento di 144Hz, e come specificato dal produttore è progettato per i gamer più accaniti e per chi necessita di un gameplay fluido. Unieuro permette di portarlo a casa a 209,99 Euro, per un risparmio del 19% rispetto ai 259,99 Euro di listino.

La scheda tecnica è completata da un tempo di risposta MPRT da 1ms e la presenza della tecnologia Adaptive-Sync. Nelle specifiche leggiamo anche offre un angolo di visualizzazione orizzontale e verticale di 178°. Presente anche la tecnologia ASUS Eye Care e Flicker-Free che assicurano il massimo comfort e riducono l'affaticamento visivo in caso di utilizzo continuativo e prolungato del tempo.

La promozione sarà attiva fino al 17 Maggio 2020: la catena di distribuzione permette anche di godere della consegna a domicilio gratuita e la possibilità di pagare online per ritirarlo nel magazzino del negozio. E' supportata anche la cassa veloce con PayPal, per un pagamento ancora più sicuro.