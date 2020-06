Unieuro: sconto su un monitor HP da 24,5 pollici piatto da 144 Hz

Dopo lo sconto sul MacBook di Unieuro, torniamo sul sito web della popolare catena di distribuzione per riportare un'altra offerta. Questa volta però si tratta di un monitor targato HP, su cui è possibile risparmiare il 30% rispetto al prezzo di listino.

Il monitor in questione è l'HP 25x, da 24,5 pollici, che può essere acquistato a 159,99 Euro, il 30% in meno rispetto ai 229,99 Euro, per un risparmio appunto di 70 Euro.

Si tratta di un monitor con risoluzione di 1920x1080 pixel ed un tempo di risposta di 1 millisecondo. Il pannello è ovviamente piatto, ed è in grado di raggiungere la luminosità massima di 400 cd/m2, con rapporto di contrasto 1000:1 statico. Il refresh rate è invece da 144 Hz, con supporto alla tecnologia AMD FreeSync.

Presente anche la modalità Low Blue Light, che sposta i colori del display sullo spettro piùc aldo di notte per evitare l'affaticamento degli occhi e rendere più naturali i bianchi. Il pannello è TN a bassa latenza. E' disponibile anche il supporto regolabile in altezza con una corsa di 100mm.

La promozione è disponibile nel Sottocosto di Unieuro, e garantisce la consegna gratuita a casa ed il ritiro in negozio a costo zero. Compatibile anche il pagamento con PayPal alla cassa veloce.