Unieuro: sconto su un notebook Lenovo IdeaPad con uno smartphone in regalo!

Dopo aver parlato dello sconto di Unieuro sul TV Samsung QLED, torniamo nuovamente nel listino della catena di distribuzione che permette non solo di portare a casa a prezzo ribassato un notebook portatile Lenovo, ma anche di ottenere gratuitamente uno smartphone.

Andiamo però in ordine: il notebook è il Lenovo Ideapad S145 ed è disponibile a 699 Euro, 130 Euro in meno rispetto agli 829,98 Euro di listino, per un risparmio del 15%. A livello tecnico troviamo un processore Intel Core i7 di decima generazione con 8 gigabyte di RAM DDR4-SDRAM, accompagnata da un SSD da 256GB e Windows 10 Home come sistema operativo.

Lo smartphone che si riceverà in legalo è il Motorola Moto E6s, che ha un valore di mercato di 119 Euro ed è caratterizzato da un processore MediaTek Helio P22 octa-ore, Android 9 Pie come sistema operativo, 2 gigabyte di RAM ed una batteria da 3000 mAh ricaricabile tramite caricatore da 5W. Lo smartphone include anche 32 gigabyte di memoria, espandibile tramite lo slot perle schede microSD fino a 256 gigabyte. E' inoltre anche dotato di un lettore per le impronte digitali. Lo schermo, IPS TFT LCD, invece, è da 6,1 pollici con risoluzione di 1560x720 pixel e densità di 282ppi.