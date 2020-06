Unieuro: in sconto un PC portatile ASUS ZenBook con Intel Core i7

Dopo aver parlato dello sconto di Mediaworld sul TV Panasonic, torniamo nel listino di Unieuro che quest'oggi propone un'offerta molto interessante su un PC portatile targato ASUS.

Si tratta dello ZenBook 14 con codice di modelli UX431FL-AN001T, un notebook con schermo da 14 pollici e risoluzione di 1920x1080 pixel, che può essere portato a casa ad 849 Euro, il 15% in meno rispetto ai 999,99 Euro di listino, per un risparmio di 150,99 Euro.

La scheda tecnica è composta da un processore Intel Core i7 di ottava generazione (i7-8565U), accompagnato da 8 gigabyte di RAM ed un SSD da 256GB di memoria. La scheda grafica dedicata è invece la NVIDIA GeForce MX250 con 2 gigabyte di memoria dedicata. Come sistema operativo è presente Windows 10, ovviamente.

Unieuro propone la consegna a casa gratuita ed anche il ritiro in negozio a costo zero, ma è possibile anche pagare online per ritirarlo direttamente nel magazzino dello store più vicino, ovviamente previa verifica di disponibilità, come indicato nella pagina dedicata. L'e-commerce supporta anche i pagamenti tramite PayPal, e spuntando la casella dedicata è possibile aggiungere l'assistenza aggiuntiva da 12 mesi che si vanno a sommare ai 24 mesi previsti dalla legge. E' però previsto un sovrapprezzo di 109,99 Euro.