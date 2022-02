Unieuro, sconto a sorpresa per poche ore: 38% in meno per SSD Samsung 1TB

Se pensate che ci siano solamente le offerte del Fuoritutto da Unieuro in questi giorni, vi sbagliate. Infatti, la nota catena sta proponendo anche molte altre iniziative promozionali. Tra queste, troviamo uno sconto relativo a un SSD Samsung da 1TB.

Più precisamente, il modello Samsung MZ-77Q1T0 viene ora proposto a un prezzo pari a 79,99 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del dispositivo sarebbe di 129,99 euro. Effettuando un rapido calcolo, si comprende dunque che c'è un possibile risparmio del 38%, ovvero lo sconto è pari a 50 euro.

Potrebbe dunque trattarsi di un'occasione niente male per chi sta cercando un prodotto di questo tipo, ma ci teniamo a precisare che l'offerta rimarrà attiva per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia (potete verificare l'orario di uscita della news in testa). Infatti, Unieuro ha avviato la promozione un po' a sorpresa, impostando la scadenza al 10 febbraio 2022.

In ogni caso, per quel che concerne l'SSD, si arriva a una velocità di scrittura di 530 MB/s, nonché a una velocità di lettura di 560 MB/s. Ribadiamo che la capacità è di 1TB. Per il resto, non siamo riusciti a trovare questo specifico prodotto né sul portale ufficiale di MediaWorld né su quello di Amazon Italia. Insomma, la promozione lanciata da Unieuro potrebbe effettivamente fare gola a più di qualcuno.