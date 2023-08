Unieuro: sconto super sul MacBook Air 13 con chip M1 per il Back To School

Non ci sono solamente le offerte Amazon su dispositivi Apple a poter attirare l'attenzione di coloro che stanno per tornare sui banchi di scuola (ma anche di chi vuole risparmiare un po' in generale in ambito Tech). A tal proposito, Unieuro ha lanciato un'offerta che fa scendere in modo importante il costo del MacBook Air 13 con chip M1.

Più precisamente, quest'ultimo viene adesso venduto a un prezzo pari a 949 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro. Da questo sito Web si apprende che generalmente il costo consigliato del prodotto ammonta a 1.229 euro, quindi capite bene che potrebbe potenzialmente trattarsi di un'occasione intrigante per più di qualcuno. Di mezzo c'è d'altronde uno sconto di 280 euro.

Si scende inoltre sotto alla "barriera psicologica" dei 1.000 euro, ma vale la pena esplicitare che l'iniziativa promozionale indica anche la presenza di un rimborso fino a 250 euro fino al 21 settembre 2023. Il prodotto rientra infatti nel Back To School Apple, attivo proprio fino a tale data. Tuttavia, di mezzo c'è la restituzione di un PC usato, quindi, se siete interessati, è caldamente consigliato approfondire l'apposita pagina ufficiale di Unieuro (c'è di mezzo una valutazione del dispositivo, come ben potete immaginare).

Se avete intenzione di approfondire il dispositivo coinvolto, potrebbe interessarvi magari dare un'occhiata anche direttamente al sito Web ufficiale di Apple, dato che in quest'ultimo si scende maggiormente nel dettaglio delle specifiche.