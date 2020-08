Unieuro, lo sconto su Xiaomi Mi Band 4 supera l'offerta lampo di Amazon

Siete tra coloro che ritengono che la versione Global di Xiaomi Mi Band 5 non sia poi tutto questo passo in avanti rispetto al precedente modello? Ovviamente è un discorso opinabile, ma, se la vedete così, l'offerta lanciata da Unieuro sulla smartband Xiaomi Mi Band 4 potrebbe fare al caso vostro.

Infatti, la nota catena ha abbassato il prezzo del dispositivo a 24,99 euro sul suo sito ufficiale. Tra l'altro, la smartband rientra tra i prodotti inclusi nella promozione che consente di portarsi a casa un 5% di sconto extra. Questo significa che basta semplicemente aggiungere Mi Band 4 al carrello per far scendere il prezzo a 23,74 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di uno sconto non male, soprattutto sfruttando il ritiro in negozio gratuito.

In ogni caso, dando un'occhiata agli altri store principali, abbiamo notato che anche MediaWorld ha scontato il prodotto. Infatti, Xiaomi Mi Band 4 viene proposta, nel contesto dell'iniziativa "Mega Sconti", a 24,99 euro sul portale ufficiale della nota catena. Per quanto riguarda Amazon Italia, invece, bisogna fare un po' di chiarezza. Infatti, sul sito ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos è attiva un'offerta lampo che propone la smartband a 29,74 euro tramite rivenditori. Tuttavia, navigando per bene sul sito è possibile notare che alla fine anche il colosso statunitense dell'e-commerce ha "risposto" alle succitate promozioni. Più precisamente, Xiaomi Mi Band 4 venduta e spedita da Amazon è in sconto proprio a 24,99 euro. Insomma, in linea generale l'arrivo di Mi Band 5 sembra aver fatto calare il prezzo del predecessore un po' ovunque.