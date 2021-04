Unieuro, sette TV DVB-T2 in offerta sotto 250 Euro: appare anche un'esclusiva

Unieuro recentemente ha lanciato i Samsung Dream Days per otto giorni di sconti su prodotti del colosso sudcoreano, ma non sono le uniche promozioni attive in questo periodo. Anzi, la catena di negozi in questo periodo sta proponendo anche diversi televisori DVB-T2 in offerta sotto i 250 Euro: vediamo i modelli coinvolti.

Partiamo, come da prassi, dalle varianti più economiche come il TV Philips 5500 series 24PFS5535/12 dotato di pannello LED da 24 pollici Full HD 1920 x 1080 pixel, con supporto a DVB-T2 e DVB-S2 ma senza HDR o funzioni smart. Oppure, in alternativa, troviamo anche il modello Philips 32PHS5505/12 però con display HD (1366 x 768) da 32 pollici, sempre con supporto per digitale terrestre DVB-T2 e satellitare DVB-S2 ma senza funzioni smart. Nel primo caso si parla di 169 Euro al posto di 199,99 Euro, mentre nel secondo si scende da 249 Euro a 199 Euro.

Passiamo dunque al marchio Hitachi, a partire dall’esclusiva Hitachi 24HAE2252 con schermo LED HD (1366 x 768) da 24 pollici e supporto DVB-T2/DVB-S2, ma con funzioni smart TV grazie al sistema operativo Android TV in dotazione; questo modello viene proposto a 179 Euro anziché 209,90 Euro. Altra possibilità è lo smart TV Hitachi 32HAE2250 con le medesime funzionalità del precedente eccetto per lo schermo LED HD da 32 pollici; in questo caso si parla di 239 Euro anziché 279,90 Euro, per un risparmio del 14%.

Non mancano anche TV di altri marchi come SABA SA32S67A9, Android TV con display LED HD da 32 pollici dotato di HDR10, assieme agli immancabili DVB-T2/DVB-S2, per 229 Euro al posto dei 269,90 Euro di listino. Interessante è pure LG 32LM6370PLA, smart TV uscito quest’anno dotato di schermo da 32 pollici Full HD (1920 x 1080) e sistema operativo proprietario WebOS, proposto a 249 Euro al posto di 279,90 Euro. Dulcis in fundo, sempre a 249 Euro anziché 279 Euro troviamo il televisore United LED40HS61 con pannello LED Full HD da 40 pollici, DVB-T2 e DVB-S2 ma nessuna funzione smart già presente.

A proposito di televisori, Amazon sta proponendo un TV LG da 55 pollici 4K con 200 Euro di sconto.