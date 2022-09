Da Unieuro parte un Settembre di Sconti: tante offerte fino al 22/9 col nuovo volantino

Unieuro lancia in giornata odierna il nuovo volantino che porta con se un “Settembre di Sconti” con un’ampia gamma di promozioni disponibili fino al 22/9. Ad essere protagonisti sono ovviamente tanti prodotti d’elettronica.

Xiaomi 11T Pro, ad esempio, può essere acquistato a 399,90 Euro, il 42% in meno rispetto ai 699,90 Euro di listino. Lo Xiaomi Redmi Note 11 invece passa a 199,90 Euro, il 19% in meno dai 249,90 Euro precedenti, con Xiaomi Redmi Note 10 Pro che passa a 239,90 Euro dai 329,90 Euro di listino. Sempre fronte smartphone, segnaliamo anche il Samsung Galaxy S22 a 749 Euro, il 19% in meno dai 929 Euro precedenti. Se si opta per iPhone 13 da 128 gigabyte, invece, il prezzo scende a 789 Euro.

Il MacBook Air da 13 pollici con chip M1, GPU 7-core ed SSD da 256 gigabyte invece può essere acquistato a 979 Euro, con un risparmio del 20% dai 1229 Euro di listino.

Il monitor LG 24M600M a 24 pollici invece viene proposto a 129,99 Euro, il 23% in meno dai 169,99 Euro precedenti. Il TV Samsung UE65AU7170 da 65 pollici, infine, è disponibile a 649,90 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.