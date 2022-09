Da Unieuro parte una settimana di 'Offerte Super': tanti sconti fino al 18 Settembre

Unieuro lancia oggi le nuove offerte solo online, che propongono una settimana di "Offerte Super" fino al 18 Settembre 2022, con tantissimi prodotti che possono essere acquistati a prezzi ridotti.

Il TV TCL D43 da 32 pollici viene proposto a 139 Euro, il 30% in meno rispetto ai 199,99 Euro di listino. Interessanti anche le promozioni sui TV QLED, tra cui il TCL Serie C73 QLED 75C735 da 75 pollici, che passa a 1299 Euro, il 18% in meno dai 1599 Euro di listino, mentre il TCL C63 QLED da 75 pollici viene proposto a 1199 Euro, dai 1399 Euro proposti dal produttore. Interessante anche il Samsung Series 7 UE43TU7090U da 43 pollici, a 349 Euro, il 18% in meno dai 429,90 Euro di listino.

Google Nest Mini invece viene proposto a 19,99 Euro, in calo del 66% dai 59,99 Euro di listino. Tra le altre offerte di contorno troviamo anche lo Xiaomi Mi Smart Band 6 a 39,99 Euro, l'11% in meno rispetto ai 44,99 Euro di listino, oltre che l'aspirapolvere VS15A6031R1 di Samsung a 269,90 Euro, con un risparmio del 40% dai 449,90 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Per tutti i dettagli sul pagamento a rate ed altro vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.