Unieuro sfida MediaWorld: tre televisori in offerta sotto i 100 euro

Mettendo in vendita la stessa tipologia di prodotti, Unieuro e MediaWorld finiscono inevitabilmente per farsi concorrenza, dando vita a una sorta di "battaglia all'ultimo sconto" legata ai dispositivi tecnologici. Ovviamente, a trarne vantaggio è il cliente, dato che può portarsi a casa i prodotti a prezzi sempre più bassi.

In questo contesto, le due note catene si stanno "sfidando" in questi giorni per quel che concerne il mondo dei televisori economici, venduti sotto i 100 euro. Si tratta di modelli destinati a coloro che cercano un TV senza troppe pretese, ma che abbia tutte le "carte in regola" per vedere tranquillamente i classici canali televisivi.

Giusto una settimana fa sono arrivate le proposte di MediaWorld, che aveva fatto scendere sotto la "barriera psicologica" dei 100 euro tre modelli di televisori. Sette giorni dopo, Unieuro ha deciso di fare lo stesso, tra promozioni online e altre relative al volantino Sottoprezzo. In parole povere, anche quest'ultima catena ha scontato tre televisori sotto i 100 euro. Riportiamo di seguito i modelli coinvolti.

United LED24H42 : 99 euro (al posto di 139 euro, grazie allo sconto extra del 5%, accessibile aggiungendo il prodotto al carrello, il prezzo finale cala a 94,05 euro, per un risparmio totale di 44,95 euro);

: 99 euro (al posto di 139 euro, grazie allo sconto extra del 5%, accessibile aggiungendo il prodotto al carrello, il prezzo finale cala a 94,05 euro, per un risparmio totale di 44,95 euro); Telefunken TE 24472 S27 YXB : 99,90 euro (in precedenza costava 169,90 euro, risparmio di 70 euro);

: 99,90 euro (in precedenza costava 169,90 euro, risparmio di 70 euro); TELE System TS09 DVB-T2 HEVC 9" TFT Nero TV portatile: 91,99 euro (al posto di 109,90 euro, sfruttando lo sconto aggiuntivo del 5%, ovvero aggiungendo il prodotto al carello, il prezzo finale diventa 87,39 euro, per un risparmio totale di 22,51 euro).

Insomma, troviamo in sconto due televisori "classici" da 24 pollici e un TV portatile da 9 pollici. Nel caso dei primi due modelli, la risoluzione del pannello è HD (1366 x 768 pixel).

In ogni caso, se state invece cercando dei televisori di fascia superiore, potreste essere interessati a consultare la nostra guida all'acquisto del TV per PlayStation 5 e Xbox Series X, in cui potete trovare dei consigli relativi a dei prodotti specifici che potrebbero fare per voi.