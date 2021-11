Unieuro sgancia la bomba del Black Friday: super sconti sui MacBook Pro 2021!

Mancano sempre pochi giorni al Black Friday 2021 ed Unieuro ha già deciso di lanciare la prima bomba. Da poche ore infatti la catena di distribuzione sta proponendo delle vere e proprie super promozioni sui nuovi MacBook Pro 2021.

Come mostriamo nello screenshot in calce, infatti, il negozio online sta scontando del 15% i nuovissimi modelli della lineup di MacBook Pro che è stata presentata solo qualche giorno fa da Apple.

Il MacBook Pro da 14 pollici con M1 Pro ed SSD da 512 gigabyte viene proposto a 1999 Euro, in calo del 14% rispetto ai 2349 Euro di listino, mentre la variante con SSD da 1 terabyte passa a 2399 Euro: in questo caso il risparmio è di poco meno di 500 Euro se si confronta con i 2849 Euro imposti dal produttore.

Il MacBook Pro da 16 pollici, con CPU 10-core ed SSD da 1 terabyte passa a 2599 Euro, il 15% in meno rispetto ai 3079 Euro, mentre la variante con SSD da 500 gigabyte passa a 2399 Euro.

Sono disponibili varie colorazioni ed anche la possibilità di effettuare il pagamento a rate. La consegna a domicilio ed il ritiro in negozio sono gratuiti, ma per alcune versioni le stime di consegne non sono immediate.